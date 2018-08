Das Wetter: Heute früh im Südosten letzte Schauer, ansonsten nur wenige Wolken, meistens ist es klar und trocken. Temperaturen zwischen 21 Grad in Ballungsräumen und bis 12 Grad im Nordosten. Tagsüber überwiegend sonnig, im Südosten und an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter mit Starkregen. 30 bis 38 Grad, an der Küste kühler.

Die weiteren Aussichten:

Morgen im Nordwesten bewölkt, in der Mitte viel Sonne und im Südosten teils kräftige Niederschläge, örtlich mit Starkregen und Hagel. 24 bis 38 Grad.