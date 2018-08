Das Wetter: Meist sonnig, nur im Südosten noch einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen. 30 bis 38 Grad, an der Küste 24 bis 29 Grad. Morgen im Nordwesten bewölkt, in der Mitte viel Sonne, im Südosten teils kräftige Niederschläge, örtlich mit Starkregen und Hagel. Werte zwischen 23 Grad an der Nordseeküste und 38 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Südosten Schauer und Gewitter, sonst meist heiter und trocken bei 29 bis 35 Grad, im Norden kühler.