Das Wetter: Meist stark bewölkt, gebietsweise etwas Schnee. Minus 5 bis 0 Grad, am Rhein auch darüber. Morgen teils aufgelockert, teils bedeckt, im Südosten etwas Schnee bei ähnlichen Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Schneefall, der sich nach Osten und Südosten ausbreitet und von Westen her in Regen übergeht. An den Alpen teils heiter. 0 bis 7 Grad.