Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer südwestlichen Strömung gelangt sehr milde Luft nach Deutschland. Von Norden her ziehen im Laufe der nächsten Tage mehrere Tiefausläufer durch.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und in der Mitte zunehmende Bewölkung und zeitweise Regen. Im Süden locker oder gering bewölkt. Gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte 13 bis 0 Grad. Am Tag viele Wolken, zeitweise Regen. Temperaturen 13 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag aufgelockerte Bewölkung und nachlassende Niederschläge. Südlich der Donau auch länger sonnig. 16 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.