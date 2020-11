Das Wetter: Viele Wolken, zeitweise Regen. Im Süden weniger bewölkt. Temperaturen 13 bis 20 Grad. Morgen aufgelockerte Bewölkung und nachlassende Niederschläge. Südlich der Donau auch länger sonnig. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vor allem im Süden, gebietsweise aber auch in der Mitte zeitweise Regen. Im Norden wechselnd wolkig und abgesehen von einzelnen Schauern an der See meist trocken. Höchsttemperaturen zwischen 12 und 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.