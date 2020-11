Das Wetter: Viele Wolken, zeitweise Regen. An den Alpen auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 13 bis 19 Grad. Morgen aufgelockerte Bewölkung und nachlassende Niederschläge. Im Südwesten und südlich der Donau auch länger sonnig. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Osten und Südosten verbreitet Regen, auch an der See einzelne Schauer. Sonst Wechsel von Sonne und Wolken und meist trocken. Höchsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.