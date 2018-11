Das Wetter: Bis zum Abend im Norden und Westen Schauer, sonsts Auflockerungen, an den Alpen auch sonnig. In der kommenden Nacht in der Mitte und im Norden Rgenschauer, sonst trocken, örtlich Nebelbildung bei Tiefstwerten zwischen 10 und 5 Grad. Morgen im Norden und Westen weiter stark bewölkt, zeitweise Regen. Sonst aufgelockert. 12 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag Durchzug eines Regengebiets. Später Auflockerungen. 11 bis 17 Grad.