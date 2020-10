Das Wetter: In der Mitte stark bewölkt und regnerisch. Sonst wechselnd wolkig, südlich der Donau auch länger sonnig. 13 bis 21 Grad. Morgen von der Mitte bis an die Alpen Regen. Im Nordwesten Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bewölkt und örtlich Niederschläge, onerhalb von 1000 Metern Schnee. Temperaturen zwischen 7 Grad am Alpenrand und 14 Grad am Mittelrhein.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.