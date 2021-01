Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdrucksystem über Nord- und Mitteleuropa bestimmt zusammen mit maritimer Polarluft das Wetter in Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts von Nordwesten her Niederschläge, oft als Schnee. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden und am Oberrhein freundliche Abschnitte, sonst viele Wolken und Schneeschauer. Temperaturen von 0 Grad in Bayern bis 6 Grad am Rhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.