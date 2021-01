Das Wetter: Dichte Wolken und Schneeschauer. Im Westen wechselnd bewölkt und einzelne Regenschauer. 0 bis 6 Grad. Morgen stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Schneefall bei 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überall bedeckt. Im Nordosten vielerorts Schneefall, nach Südwesten hin zunächst Schnee, später in tieferen Lagen in Regen übergehend. 0 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.