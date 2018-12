Das Wetter: Im Norden und Osten bewölkt mit Sprühregen, im Süden teils neblig, später klar. Drei bis 10 Grad. Morgen kaum Wetteränderung mit ähnlichen Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte dichte Wolken und Regen, in der Südhälfte längere Zeit trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 9 Grad.