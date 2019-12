Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden örtlich Schnee, teils Glättegefahr. Sonst teils wolkig, teils klar. Drei bis -4 Grad. Morgen an den Alpen zeitweise Schneefall, in der Nordhälfte einzelne Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden stark bewölkt und vereinzelt Regen. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter. 0 bis 8 Grad.