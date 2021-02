Das Wetter: Im Süden stark bewölkt oder bedeckt und zeitweise Schneefall. Sonst wechselnd bewölkt und vor allem im Norden und Osten gelegentlich etwas Schnee, in Ostsee-Nähe auch kräftig. Im Westen auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte im äußersten Süden bis +3 Grad, sonst Dauerfrost zwischen -15 und -2 Grad. Morgen im Osten, Südosten und Mittelgebirgsraum wechselnd bis stark bewölkt und noch etwas Schnee. An der Ostsee weitere Schneeschauer. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt und länger sonnig. Höchstwerte -7 bis 0 Grad, in Bayern und den Mittelgebirgen Dauerfrost bei -10 bis -6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in Teilen des Ostens örtlich noch Schneeschauer. Sonst überwiegend gering bewölkt und länger sonnig. -10 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.