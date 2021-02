Das Wetter: In der Nacht leicht bewölkt. An der Ostsee, an den Mittelgebirgen und südlich der Donau Schneefall. Tiefstwerte minus 6 bis minus 25 Grad. Am Tag im Osten, Südosten und Mittelgebirgsraum wechselnd bis stark bewölkt und noch etwas Schnee. Sonst teils wolkig, teils länger sonnig. Minus 10 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag verbreitet gering bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Osten gebietsweise Schneeschauer. Minus 10 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.