Das Wetter: Verbreitet Schauer, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Örtlich Gewitter. An der Nordsee sowie im Südosten größere Auflockerungen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad, in Hochlagen um 0 Grad. Morgen von Westen und Südwesten wieder aufkommende dichte Bewölkung und Regen. In der Mitte und im Südosten Schneefall bis in tiefe Lagen. Temperaturen 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst stark bewölkt und in der Osthälfte noch Schauer. In der zweiten Tageshälfte nur noch geringer Niederschlag und auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 4 bis 11 Grad, in den Mittelgebirgen um den Gefrierpunkt.