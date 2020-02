Das Wetter: Nachts meist stark bewölkt mit nur einzelnen Auflockerungen. Dabei schauerartige Niederschläge, in der Mitte und im Süden teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehend. Nordöstlich der Elbe geringe Niederschlagsneigung. Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad. Am Tage häufig Schauer oder schauerartiger Regen, teils bis etwa 300 Meter in Schnee übergehend. Höchstwerte 3 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern, teils bis 300 Meter Schneefall. Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.