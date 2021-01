Das Wetter: Sich nordostwärts ausbreitende Niederschläge, vom Emsland bis zum Erzgebirge und weiter nördlich teils als gefrierender Regen oder kräftiger Schneefall. Südlich davon verbreitet Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte zwischen 13 Grad im Südwesten und -1 Grad im Nordosten. Morgen in der Südhälfte weitere Regenfälle, im Südwesten auch kräftig. In der Mitte Schneeregen oder Schnee. Im Norden auflockernde Bewölkung und später länger sonnig. -1 bis +11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Südosten meist stark bewölkt und vor allem an den Alpen noch Schneefall. Über der Mitte freundlich. Im Nordosten und in Teilen der Mitte leichter Dauerfrost. Sonst 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.