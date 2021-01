Das Wetter: Verbreitet Niederschläge, teils als gefrierender Regen oder Schnee. Minus 1 bis plus 13 Grad. Morgen im Süden weitere Regenfälle. Im Norden auflockernde Bewölkung und teils länger sonnig. Kaum Temperaturänderung.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Südosten meist stark bewölkt und vor allem an den Alpen noch Schneefall. Über der Mitte freundlich. Im Nordosten und in Teilen der Mitte leichter Dauerfrost. Sonst 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.