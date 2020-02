Das Wetter: Von Norden nach Süden ziehende dichte Bewölkung mit Regen, im Süden noch länger sonnig. In der Nordhälfte windig mit schweren Sturmböen. Tageshöchstwerte 9 bis 17 Grad. Morgen verbreitet Regen, nur an der Küste und in Alpennähe Auflockerungen. Temperaturen 6 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden zunächst regnerisch, später südlich der Donau meist sonnig. Sonst von West nach Ost ziehende dichte Bewölkung, teils mit Regen. 8 bis 17 Grad.