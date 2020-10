Das Wetter:

Im Westen und Südwesten ganztags bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonst zunehmend freundlich, im Osten und Südosten länger sonnig. Höchsttemperaturen 14 bis 21 Grad.



Am Montag vielfach stärker bewölkt und gebietsweise Regen oder Schauer, im Nordosten lokal auch Gewitter möglich. 12 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nur in Südostbayern noch freundlich. Sonst verbreitet stark bewölkt mit Regen. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.