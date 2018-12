Das Wetter: In der Nacht teils aufgelockert, teils Schauer. Im Norden auch klar. Schneefallgrenze bei 400 Metern. Plus 4 bis minus 2 Grad, im Bergland auch darunter. Am Tag im Westen aufgelockert, im Nordwesten teils sonnig. In der Osthälfte bedeckt mit Schauern. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch im Norden, Osten und Südosten vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer. In der Westhälfte meist trocken mit sonnigen Abschnitten. 0 bis 5 Grad.