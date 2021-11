Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich Schauer. In der Osthälfte länger anhaltende Regenfälle. Südlich der Donau am Nachmittag nachlassend und etwas Sonne. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen häufig stark bewölkt und leichter Regen oder Schauer. Auflockerungen mit etwas Sonnenschein am ehesten in Richtung Alpen sowie im Norddeutschen Tiefland. 6 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und in der Mitte trocken, teils auch Sonnenschein. Im Norden überwiegend stark bewölkt und örtlich etwas Regen oder Schauer. 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.