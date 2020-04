Das Wetter: Überwiegend sonnig, in der Nordwesthälfte zeitweise wolkig. An den Alpen am Nachmittag und Abend etwas Regen. Temperaturen 14 bis 21 Grad im Norden, sonst bis 26 Grad. Morgen meist sonnig, im Norden und Osten zeitweise wolkig mit einzelnen Schauern. Temperaturen an den Küsten 9 bis 13, sonst bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Westen zeitweise wolkig, in der Mitte etwas Regen, im Süden heiter. 9 bis 14 Grad an der See, sonst bis 26 Grad.