Das Wetter: In der Nordwesthälfte zeitweise wolkig, aber trocken. Sonst überwiegend sonnig bei 18 bis 26 Grad. Morgen meist sonnig, im Norden und Osten zeitweise wolkig mit einzelnen Schauern. Temperaturen an den Küsten 9 bis 13, sonst bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Westen zeitweise wolkig, in der Mitte etwas Regen, im Süden heiter. 9 bis 12 Grad an der See, sonst bis 27 Grad.