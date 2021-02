Das Wetter: Heiter bis wolkig, im Tagesverlauf von Südwesten her zunehmend sonnig. Im Südosten gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte in der Osthälfte 8 bis 14 Grad, in der Westhälfte bis 20 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern überwiegend sonnig und trocken. 13 bis 20 Grad, an den Küsten und im Südosten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag erst neblig, später meist sonnig. Im Westen einige Wolkenfelder. 12 bis 19 Grad, an den Küsten nur 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.