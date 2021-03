Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, an der Nordsee etwas Regen, im Osten einzelne Schauer. Im Süden länger sonnig. Temperaturen 11 bis 19 Grad. Morgen wechselnd oder stark bewölkt. Im Norden und Westen vielfach Schauer. Im Süden im Tagesverlauf Aufheiterungen. Höchstwerte zwischen 7 Grad an der Nordsee und 13 Grad in der Lausitz.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bewölkt und regnerisch. In der Mitte wechselhaft und im Süden sonnig. 8 bis 12 Grad im Norden und bis 17 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.