Das Wetter: Zunächst vierlerorts neblig-trüb. Später meist bewölkt und vereinzelt Regen. Auflockerungen am ehesten im Bergland. 2 bis 6 Grad bei Nebel, sonst bis 12 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, aber trocken. Sonst teils Dauernebel oder Hochnebel. 6 bis 12 Grad, bei Nebel kälter.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag an der Küste Schauer, in der Mitte dicht bewölkt und regnerisch und im Süden teilweise ganztägig neblig-trüb. Sonne nur in höheren Lagen im Süden. 0 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.