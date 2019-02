Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vielfach gering bewölkt oder klar. Später im Norden Aufzug von Wolken. Plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen erneut viel Sonne, nur von Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern teils dicht bewölkt. Dort 5 bis 10, sonst bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag lediglich im Osten teils dichter bewölkt, im Rest des Landes überwiegend sonnig. 9 bis 19 Grad.