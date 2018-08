Das Wetter: Bis in den Abend hinein vielfach sonnig und trocken, im äußersten Norden und Nordwesten und an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 32 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte örtlich etwas Regen, an den Alpen einzelne Gewitter. Sonst meist heiter und trocken bei 21 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag im Norden teils stark bewölkt, aber meist trocken, in den süddeutschen Mittelgebirgen und an den Alpen Gewitter möglich. Sonst wieder viel Sonne. 22 bis 32 Grad.