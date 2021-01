Das Wetter: In der Nacht vom Norden bis zur Mitte stark bewölkt. Vor allem im Norden und Nordwesten Regen, in der Mitte örtlich Schneeregen oder Schnee mit Glättegefahr. Im Süden zunächst klar, später Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen zwischen 1 Grad im Norden und minus 15 Grad an den Alpen. Morgen vor allem im Norden weiter bewölkt und regnerisch, in der Mitte und im Süden teils heiter, teils bewölkt. Temperaturen minus 4 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vielerorts Regen und Schnee, nur südlich der Donau anfangs noch aufgelockert. 0 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.