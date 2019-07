Das Wetter: Nachts im Norden Regen, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag im Norden Schauer, in der Mitte und im Süden heiter bis wolkig. Ab dem Nachmittag auch dort einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 18 bis 25, in der Südhälfte 25 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag Schauer. Im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen. 16 bis 25 Grad.