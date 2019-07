Das Wetter: Im Norden Schauer, in der Mitte und im Süden heiter bis wolkig. Nachmittags auch dort einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 18 bis 25, in der Südhälfte 25 bis 32 Grad. Morgen Schauer. Im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen. 16 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 25 Grad.