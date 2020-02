Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Von Nordwesten aufkommende schwere Sturmlage mit teils kräftigem und länger anhaltendem Regen. Verbreitet Sturm- oder Orkanböen. Nur im Südosten noch länger sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 8 Grad an der unteren Donau und 16 Grad am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Morgen bewölkt mit schauerartigen, im Süden teils länger andauernden Regenfällen, vereinzelt auch kurzen Gewittern. Weiterhin Sturmböen. Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Am Dienstag weitere Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. 5 bis 11 Grad.