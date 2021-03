Das Wetter: Von Norden und Nordwesten her aufkommender Regen. Südlich von Mosel und Main meist trocken bei 12 bis 17 Grad, im Süden auch länger sonnig. Morgen im Nordosten anfangs bewölkt mit etwas Regen. In den übrigen Landesteilen häufig sonnig bei 15 bis 23 Grad. An den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 25 Grad, nur im äußersten Norden kühler bei 12 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.