Das Wetter:

Am Abend und in der Nacht im Norden und Nordosten weiter stark bewölkt oder bedeckt und etwas Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 9 und -2 Grad.



Morgen im Nordosten anfangs bewölkt mit etwas Regen. In den übrigen Landesteilen häufig sonnig bei 15 bis 23 Grad. An den Küsten kühler.



Die weiteren Aussichten:



Am Dienstag viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 25 Grad, nur im äußersten Norden kühler bei 12 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.