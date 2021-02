Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt bis bedeckt. Von der Ostsee bis zum Erzgebirge sowie in Ostbayern Schneefall, teils in Regen übergehend mit Glatteisgefahr. Im Nordwesten und Westen meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte +4 Grad am Niederrhein, bis -7 Grad in der Oberlausitz. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Osten und Südosten etwas Regen, teils gefrierend. Im Süden und Südwesten trocken und teils heiter. 2 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch regnerisch, im Südwesten auch sonnig bei 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.