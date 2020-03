Das Wetter: Nachts von Westen her aufkommender Regen, im Bergland als Schnee. Im Osten locker bewölkt. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen stark bewölkt mit Schauern, im Osten anfangs noch aufgelockerte Bewölkung. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt mit Schauern, von Nordwesten her nachlassend. Temperaturen 5 bis 9 Grad.