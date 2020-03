Das Wetter: Heute tagsüber im Westen stark bewölkt mit Schauern, im Osten anfangs noch aufgelockerte Bewölkung. 5 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger, vorübergehend auffrischender Wind. In den Mittelgebirgen und in den Alpen sind auch Sturmböen möglich. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern, von Nordwesten her nachlassend. Temperaturen 5 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wolkig mit Aufheiterungen, im bergland einzelne Schauer. 7 bis 11 Grad. An der Nordsee und im höheren Bergland starke Windböen.