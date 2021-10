Das Wetter: Am Tage von Westen her bis zur Mitte dicht bewölkt mit Regen. In der Osthälfte trocken und teils länger sonnig. Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad. Morgen im Westen bewölkt, teils mit Regen. Sonst wolkig mit Aufheiterungen, im Südosten länger sonnig. 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet regnerisch, im Nordwesten zeitweise Auflockerungen und nur einzelne Schauer. 11 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.