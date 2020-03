Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Von Westen her am Nachmittag aufkommende Schauer, im Osten und Süden längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte 8 bis 12, am Oberrhein bis 14 Grad. Morgen gebietsweise Schauer, teils mit Graupel. Zwischendurch Wolkenauflockerungen. An den Alpen leichter Schneefall. Temperaturen 7 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag stark bewölkt, örtlich teils kräftiger Regen. Im Osten und Südosten zunächst noch trocken und locker bewölkt. 8 bis 15 Grad.