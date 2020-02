Das Wetter: In der Osthälfte zunächst freundlich und trocken. Im Westen und Südwesten sich ostwärts ausweitende Wolkenverdichtung. Nachfolgend von Westen her Regen, bis zum Abend auch im Nordosten und an der unteren Donau. In höheren Lagen Schnee. Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad. Morgen zunächst wolkig, in der Südosthälfte Regen. Nachmittags Wolkenauflockerungen, im Westen und Nordwesten sonnige Abschnitte. 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Osten teils freundlich, sonst bewölkt, im Nordwesten Regen. 8 bis 14 Grad.