Das Wetter: In der Osthälfte trocken. Von Westen her Regen, bis zum Abend auch im Nordosten und an der unteren Donau. In höheren Lagen Schnee. Temperaturen 3 bis 10 Grad. Morgen zunächst wolkig, in der Südosthälfte Regen. Nachmittags Wolkenauflockerungen, im Westen und Nordwesten sonnige Abschnitte. 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Osten teils freundlich, sonst bewölkt, im Nordwesten Regen. 8 bis 14 Grad.