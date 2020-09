Das Wetter:

In der Nordhälfte Deutschlands Wechsel aus Sonne und Wolken und kaum Schauer. Sonst wolkig und häufiger Schauer, später auch Gewitter. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.



Am Mittwoch in der Westhälfte heiter bis wolkig und nur vereinzelte Schauer. Im Nordosten und im Süden Niederschläge. 17 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Süden und Osten heiter. Sonst Bewölkungszunahme und vor allem im Nordwesten Regen. 18 bis 25 Grad.