Das Wetter: In der Pfalz, in Sachsen und in Brandenburg dicht bewölkt und regnerisch. Ansonsten längere Auflockerungen und trocken. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Morgen freundlicher, Temperaturen bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Osten teils neblig-trüb, teils sonnig. Im Westen stark bewölkt und Regen. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.