Das Wetter:

Morgen wechselnd bewölkt, teilweise mit Schauern, in höheren Lagen Schnee. Höchstwerte 4 bis 11 Grad, im höheren Bergland 0 bis 3 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und am Alpenrand heiter bis wolkig, an der See auch länger sonnig und trocken. Ansonsten teilweise starke Bewölkung, gebietsweise leichter Regen, im Bergland Schnee. Die Höchsttemperaturen: 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.