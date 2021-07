Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten bewölkt und meist trocken. Sonst gering bewölkt, stellenweise Nebel. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag im Nordosten Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken und meist niederschlagsfrei. Gegen Abend im Westen und Südwesten erhöhte Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 22 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordosten und Osten heiter bis sonnig. In den übrigen Landesteilen Schauer und Gewitter, gebietsweise Starkregen. 21 bis 29 Grad. Am Montag in der Nordosthälfte Schauer und Gewitter, in der Südwesthälfte Auflockerungen, nur vereinzelt Schauer. 19 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.