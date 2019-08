Das Wetter: In der Nacht bedeckt, im Westen und in der Mitte Regen. Tiefstwerte 16 bis 6 Grad. Am Tag Wechsel aus Wolken, Schauern und sonnigen Abschnitten. 19 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Freitag zunächst Wolken, aber kaum noch Schauer, im Tagesverlauf Auflockerungen und länger sonnig. 20 bis 26 Grad.