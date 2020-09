Das Wetter: Im Westen und Südosten etwas Regen. Später in einem breiten Streifen von der Schwäbischen Alb bis nach Vorpommern ein Wechsel aus Wolken und Sonne. 9 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, vor allem im Westen und Süden Regen. 11 bis 18 Grad. An der Ostsee auch länger sonnig.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach vielerorts wolkigem Start häufiger Auflockerungen, an Ober- und Hochrhein sowie im Nordosten am längsten Sonne. 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.