Das Wetter:

Am Morgen im Nordwesten etwas Regen, sonst gebietsweise Nebel und vereinzelt im Bergland leichter Frost. Später stellenweise Auflockerungen, nachmittags viele Wolken und etwas Regen. Im Nordosten meist trocken. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.



Morgen bleibt es in den meisten Landesteilen ähnlich, am ehesten sind Auflockerungen im Westen und in der Mitte Deutschlands möglich. Die Temperaturen erreichen 7 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag teils bedeckt oder längere Zeit neblig trüb, teils heiter bis wolkig. Weitgehend trocken. Höchstwerte zwischen 4 Grad bei trübem Wetter und bis 11 Grad bei Sonne.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.