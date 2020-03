Das Wetter: Im Norden und in der Mitte gelegentlich Regen. An der See auch länger sonnig. Im Süden nach Nebelauflösung ebenfalls sonnig, nachmittags Schauer und einzelne Gewitter. Temperaturen 7 bis 13, im Süden 14 bis 21 Grad. Morgen im Norden heiter bis wolkig, gebietsweise auch länger sonnig. In der Mitte und im Süden überwiegend stark bewölkt mit Regen. 6 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag fast überall sonnig bei 5 bis 10 Grad.